كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بشأن ما تردد عن اقتراب انتهاء مهلة سداد المديونيات المتأخرة للحصول على الرخصة الأفريقية، عقب ضمان الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

تصريحات هشام نصر

وأكد هشام نصر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الأنباء المتداولة حول انتهاء المهلة المحددة يوم 31 مايو الجاري غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الفترة الممنوحة للنادي ما زالت ممتدة إلى موعد أبعد من ذلك.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن إدارة النادي بدأت بالفعل التحرك لحل جميع الملفات والقضايا العالقة مع الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة في هذا الملف، في إطار جهود النادي لإنهاء كافة الالتزامات المطلوبة.

وحرص هشام نصر على طمأنة جماهير الزمالك بشأن موقف الفريق من المشاركة القارية، مؤكدًا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن ملف الرخصة الأفريقية سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفريق استحق التتويج بلقب الدوري هذا الموسم عن جدارة واستحقاق.

الزمالك يواجه عقوبات من فيفا

ويواجه الزمالك في الوقت الحالي عدة عقوبات تتعلق بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خلفية عدد من القضايا المرتبطة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين بالنادي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى ضرورة تسوية هذه الالتزامات المالية قبل نهاية مايو الجاري للحصول على الرخصة الأفريقية، إلا أن تصريحات هشام نصر جاءت لتؤكد أن المهلة لا تزال قائمة، وأن النادي يعمل على إنهاء الملف بما يضمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

كان الزمالك حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الختامية من مرحلة التتويج، ليحصد اللقب الخامس عشر في تاريخه.

