ظهور مؤثر لشحاتة.. ماذا فعل لاعبي الزمالك في غرفة الملابس بعد التتويج؟

كتب : محمد خيري

11:33 ص 21/05/2026 تعديل في 11:36 ص
    سيف الجزيري
    شيكوبانزا
    عمر جابر
    محمد إسماعيل
    محمد صبحي
    حسام عبد المجيد
    محمد شحاتة
    محمود الونش
    أدم كايد
    ناصر منسي
    محمد عواد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في ختام منافسات مجموعة التتويج.

وشهدت غرفة ملابس الزمالك أجواءً احتفالية كبيرة عقب حسم اللقب رسميًا، حيث حرص اللاعبون والجهاز الفني على التقاط الصور التذكارية مع درع البطولة، احتفالًا بالتتويج الخامس عشر في تاريخ القلعة البيضاء بمسابقة الدوري الممتاز.

ظهور مؤثر لمحمد شحاتة

وخطف محمد شحاتة الأنظار خلال الاحتفالات، بعدما ظهر مرتديًا قميصًا خاصًا يحمل صورة تجمعه بوالده الراحل، في لقطة مؤثرة عكست حالة التأثر التي يعيشها لاعب وسط الزمالك بعد وفاة والده مؤخرًا.

الزمالك يتوج ببطولة الدوري

وجاءت هذه الاحتفالات لتتوج موسمًا ناجحًا للفارس الأبيض، الذي نجح في حسم سباق المنافسة على لقب الدوري، وإنهاء الموسم متربعًا على صدارة جدول الترتيب، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير بهذا الإنجاز الجديد.

بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور
"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
5 صور من بكاء محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري
لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
