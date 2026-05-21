احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في ختام منافسات مجموعة التتويج.

وشهدت غرفة ملابس الزمالك أجواءً احتفالية كبيرة عقب حسم اللقب رسميًا، حيث حرص اللاعبون والجهاز الفني على التقاط الصور التذكارية مع درع البطولة، احتفالًا بالتتويج الخامس عشر في تاريخ القلعة البيضاء بمسابقة الدوري الممتاز.

ظهور مؤثر لمحمد شحاتة

وخطف محمد شحاتة الأنظار خلال الاحتفالات، بعدما ظهر مرتديًا قميصًا خاصًا يحمل صورة تجمعه بوالده الراحل، في لقطة مؤثرة عكست حالة التأثر التي يعيشها لاعب وسط الزمالك بعد وفاة والده مؤخرًا.

الزمالك يتوج ببطولة الدوري

وجاءت هذه الاحتفالات لتتوج موسمًا ناجحًا للفارس الأبيض، الذي نجح في حسم سباق المنافسة على لقب الدوري، وإنهاء الموسم متربعًا على صدارة جدول الترتيب، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير بهذا الإنجاز الجديد.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج

"4 مرات في 90 دقيقة".. كيف تغير ترتيب الدوري المصري بتغيير النتائج؟



