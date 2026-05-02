أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تأثر خدمة مياه الشرب وضعفها خلال فترات تنفيذ أعمال فنية ضرورية بمحطة مياه الطوابية المرشحة، وذلك في إطار استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد إيقاف المحطة لتنفيذ الأعمال

وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ أعمال توريد وتركيب عدد (3) بوابات على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة بمحطة الطوابية، ما يستلزم إيقاف المحطة خلال فترات محددة، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 2 و3 مايو 2026، من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بواقع 8 ساعات يوميًا.

إجراءات بديلة لتخفيف تأثير الأعمال

وأكدت الشركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير ضعف الخدمة على المواطنين، من خلال تشغيل المحطات الارتوازية البديلة، إلى جانب توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة عند الطلب.

قنوات التواصل وتلقي الشكاوى

وأشارت الشركة إلى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (125)، أو الهاتف المحمول (01280733990)، أو من خلال تطبيق واتساب على رقم (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية بلاغات.