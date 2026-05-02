إعلان

لمدة 8 ساعات.. ضعف مياه الشرب بأسيوط يومي السبت والأحد -تعرف على المواعيد

كتب : محمود عجمي

03:18 م 02/05/2026

ضعف مياه الشرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تأثر خدمة مياه الشرب وضعفها خلال فترات تنفيذ أعمال فنية ضرورية بمحطة مياه الطوابية المرشحة، وذلك في إطار استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد إيقاف المحطة لتنفيذ الأعمال

وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ أعمال توريد وتركيب عدد (3) بوابات على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة بمحطة الطوابية، ما يستلزم إيقاف المحطة خلال فترات محددة، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 2 و3 مايو 2026، من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بواقع 8 ساعات يوميًا.

إجراءات بديلة لتخفيف تأثير الأعمال

وأكدت الشركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير ضعف الخدمة على المواطنين، من خلال تشغيل المحطات الارتوازية البديلة، إلى جانب توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة عند الطلب.

قنوات التواصل وتلقي الشكاوى

وأشارت الشركة إلى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (125)، أو الهاتف المحمول (01280733990)، أو من خلال تطبيق واتساب على رقم (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية بلاغات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه الشرب مياه أسيوط حياة كريمة محطة الطوابية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

