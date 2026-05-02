تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 19 من الشهر الجاري، في إطار التيسير على المواطنين.

كما نسقت الوزارة مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لبدء صرف المتأخرات المستحقة عن شهر مايو 2026 اعتبارا من يوم 7 من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أنها اتفقت مع البنوك على إيداع رواتب العاملين بالدولة في حساباتهم بدءا من 19 مايو، لتكون متاحة للصرف على مدار اليوم فور نزولها، عبر ماكينات الصراف الآلي.