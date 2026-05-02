إعلان

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

كتب : منال المصري

03:14 م 02/05/2026

تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 19 من الشهر الجاري، في إطار التيسير على المواطنين.
كما نسقت الوزارة مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لبدء صرف المتأخرات المستحقة عن شهر مايو 2026 اعتبارا من يوم 7 من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أنها اتفقت مع البنوك على إيداع رواتب العاملين بالدولة في حساباتهم بدءا من 19 مايو، لتكون متاحة للصرف على مدار اليوم فور نزولها، عبر ماكينات الصراف الآلي.

مرتبات شهر مايو وزارة المالية الموظفين بالدولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الزيادة.. جدول وتفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالدولة
اقتصاد

بعد الزيادة.. جدول وتفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالدولة
بعد قرار ترامب الأخير.. كم عدد القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا؟
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب الأخير.. كم عدد القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا؟

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
أخبار العقارات

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
زووم

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل