الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

18:00

لوريان

"ساعد شوبير".. زيزو يخطف الأنظار في مباراة القمة أمام الزمالك

كتب : يوسف محمد

02:25 ص 02/05/2026
    أحمد زيزو (3)
    أحمد زيزو (2)
    أحمد زيزو (4)
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير (1)
    مصطفى شوبير (5)
    مصطفى شوبير (4)
    مصطفى شوبير

قدم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي مستوى رائع أمام الزمالك أمس، في مباراة القمة رقم 132 التي جمعت بين القطبين على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ونجح مصطفى شوبير في مباراة الأمس في التصدي لركلة جزاء، سددها حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك.

زيزو يخطف الأنظار أمام الزمالك

وعلى الرغم من عدم مشاركة أحمد سديد زيو في اللقاء منذ بدايته، إلا أنه خطف الأنظار بشكل كبير، خلال تسديد حسام عبد المجيد لركلة الجزاء، التي تصدى لها مصطفى شوبير أمس.

وخلال اتجاه حسام عبد المجيد تسديد الكرة، أشار زيزو لشوبير على الزاوية اليمنى، لكي يخبره بأن عبد المجيد سيسدد بها الكرة وهو ما حدث بالفعل وتمكن شوبير من التصدي لها.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

ترامب: لدينا أقوى غواصات وجيش بالعالم.. ومخزون إيران من الغذاء ينفد خلال
صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
ترامب: أسعار البنزين ستنخفض بسرعة بمجرد انتهاء الوضع في إيران
ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران