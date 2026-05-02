قدم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي مستوى رائع أمام الزمالك أمس، في مباراة القمة رقم 132 التي جمعت بين القطبين على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ونجح مصطفى شوبير في مباراة الأمس في التصدي لركلة جزاء، سددها حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك.

زيزو يخطف الأنظار أمام الزمالك

وعلى الرغم من عدم مشاركة أحمد سديد زيو في اللقاء منذ بدايته، إلا أنه خطف الأنظار بشكل كبير، خلال تسديد حسام عبد المجيد لركلة الجزاء، التي تصدى لها مصطفى شوبير أمس.

وخلال اتجاه حسام عبد المجيد تسديد الكرة، أشار زيزو لشوبير على الزاوية اليمنى، لكي يخبره بأن عبد المجيد سيسدد بها الكرة وهو ما حدث بالفعل وتمكن شوبير من التصدي لها.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

هيشوط يمينك يا أوفة😂⚽️ زيزو أول من أخبركم 😎 pic.twitter.com/xrSZ5daZfk — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

