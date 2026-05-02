كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن تطورات حالة الرباعي يوسف بلعمري وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وكريم فؤاد قبل مباراة انبي التي تقام الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري.

قال المصدر لـ"مصراوي": تريزيجيه حالته جيدة جدًا وإصابته بجرح قطعي أعلي الركبة استلزمت فقط 5 غرز وهذا لن يعيقه عن المشاركة في مباراة انبي، أما زيزو شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب مشاركته لدقائق أمس في مباراة القمة لكن حالته جيدة جدا.

وكشف : المغربي يوسف بلعمري اقترب من العودة للتدريبات الجماعية لكنه لن يلحق بمباراة انبي وسيغيب رسميًا عنها، وفيما يخص كريم فؤاد الظهير الأيمن فهو يشارك في التدريبات منذ 10 أيام وقرار ضمه لقائمة الفريق من عدمه يعود إلي الجهاز الفني لكنه طبيًا لا يعاني من إصابات في الوقت الحالي.