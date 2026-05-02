كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن وقف عدد من البطاقات التموينية، ومنع أصحابها منم صرف الخبز المدعوم، والسلع التموينية المخصصة لهم، مع بداية شهر مايو الحالي.

لماذا تظهر رسالة "غير مستحق" عند صرف التموين؟

أكد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ظهور رسالة على ماكينات الصرف تفيد بأن البطاقة "غير مستحقة"، لا يعني إيقافها بشكل نهائي، وإنما يرجع إلى احتياجها لتحديث قاعدة البيانات بهدف تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المصدر، أن أسباب ظهور هذه الرسالة قد تشمل وجود مشكلات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أو التأخر في سداد الضرائب، أو عدم تحديث بيانات المعاشات، أو امتلاك سيارات حديثة، إلى جانب عدم تسجيل خط الهاتف المحمول باسم صاحب البطاقة، أو وجود مخالفات مثل البناء بدون ترخيص، أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وناشد المصدر المواطنين، ضرورة مراجعة بياناتهم لدى الجهات المختصة والعمل على تحديثها، وتقديم المستندات المطلوبة، أو ما يفيد التصالح في حال وجود مخالفات، لضمان إعادة تفعيل البطاقة واستمرار صرف الدعم.

وفي سياق متصل، بدأت الوزارة صرف مقررات شهر مايو من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع انتظام ضخ السلع التموينية.

كما تواصل الوزارة صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 400 جنيه للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير نحو 33 صنفًا من السلع عبر منافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية بشكل منتظم.