مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

للموسم الثاني على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يحدد بطل الدوري المصري

كتب : هند عواد

05:48 م 19/05/2026 تعديل في 05:50 م

درع الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلعب سيراميكا كليوباترا دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وفي الموسم الماضي، اشتعل التنافس بين الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة، عندما اصطدم سيراميكا كليوباترا بفريق بيراميدز، بينما واجه الأهلي نظيره فاركو.

وكان بيراميدز بحاجة إلى الفوز على سيراميكا كليوباترا، مع تعثر الأهلي أمام فاركو، لكن الأحمر تُوج باللقب بعد اكتساح فاركو بنتيجة 6-0، رغم فوز بيراميدز بخماسية مقابل هدف.

سيراميكا يحسم بطل الدوري

تشهد الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في الدوري المصري منافسة 3 فرق على اللقب لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، ويحل بيراميدز وصيفًا بـ51 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

ويصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، فيما يستضيف بيراميدز فريق سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما يحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي.

ويساهم سيراميكا كليوباترا في حسم بطل الدوري المصري، إذ إن فوزه على الزمالك سيمنح الثنائي بيراميدز والأهلي فرصة حصد اللقب، بينما يصب التعادل في مصلحة الزمالك.

اقرأ أيضًا:

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الزمالك الأ÷لي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
أخبار البنوك

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
اقتصاد

تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
مصراوى TV

10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو