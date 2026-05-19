للموسم الثاني على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يحدد بطل الدوري المصري

يلعب سيراميكا كليوباترا دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وفي الموسم الماضي، اشتعل التنافس بين الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة، عندما اصطدم سيراميكا كليوباترا بفريق بيراميدز، بينما واجه الأهلي نظيره فاركو.

وكان بيراميدز بحاجة إلى الفوز على سيراميكا كليوباترا، مع تعثر الأهلي أمام فاركو، لكن الأحمر تُوج باللقب بعد اكتساح فاركو بنتيجة 6-0، رغم فوز بيراميدز بخماسية مقابل هدف.

سيراميكا يحسم بطل الدوري

تشهد الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في الدوري المصري منافسة 3 فرق على اللقب لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، ويحل بيراميدز وصيفًا بـ51 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

ويصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، فيما يستضيف بيراميدز فريق سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما يحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي.

ويساهم سيراميكا كليوباترا في حسم بطل الدوري المصري، إذ إن فوزه على الزمالك سيمنح الثنائي بيراميدز والأهلي فرصة حصد اللقب، بينما يصب التعادل في مصلحة الزمالك.

اقرأ أيضًا:

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد