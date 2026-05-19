الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

الكشف عن تصنيف منتخب مصر قبل قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027

كتب : يوسف محمد

12:38 ص 19/05/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، عن تصنيف المنتخب المصري قبل قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم.

وتقام قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا، اليوم الثلاثاء في مصر.

موعد بطولة أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، خلال الفترة من 19 يونيو 2027 حتى يوم 17 يوليو من العام ذاته.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب مصر في التصنيف الأول، رفقة كل من: "المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو".

ويعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لبطولة كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب كان آخرها التتويج باللقب عام 2010.

