"العالمي"، هكذا يلقب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحد أبرز اللاعبين المعروفين في الملاعب الأوروبية لمسيرته الإحترافية الحافلة ومسيرته الكروية المميزة.

ميدو لقب بـ "العالمي"، كونه أحد أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا، ومثلوا أندية عريقة مثل روما الإيطالي، توتنهام الإنجليزي، مارسيليا الفرنسي وغيرهم.

أبرز صور أحمد حسام ميدو النادرة

يقدم "مصراوي"، أبرز الصور النادرة للاعب أحمد حسام ميدو، منها خلال فترة احترافه في أوروبا، ومنها خلال تواجده مع الزمالك.

كما تضم الصور، بعد اللقطات مع عائلته ووالدته، ومن أبرز الصور أيضًا واحدة مع المعلق الراحل ميمي الشربيني.

ما أبرز الأندية التي احترف بها أحمد حسام ميدو؟

انطلقت رحلة أحمد حسام ميدو الاحترافية مبكرًا عندما انتقل إلى نادي جينت البلجيكي، ثم خاض تجربة مهمة مع أياكس أمستردام الهولندي، حيث تألق بشكل واضح وأصبح من أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا وقتها.

أين لعب أحمد حسام ميدو؟

تنقل أحمد حسام ميدو بعد ذلك بين عدة أندية أوروبية كبيرة، أبرزها سيلتا فيجو الإسباني، ومارسيليا الفرنسي، وروما الإيطالي، قبل أن يخوض واحدة من أهم محطاته مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث قدم مستويات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لعب أحمد حسام ميدو لفريق ميدلسبره ووست هام في إنجلترا، إلى جانب تجربة قصيرة مع الزمالك بعد عودته إلى مصر.

