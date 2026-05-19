قرار من الأعلى للإعلام بشأن القنوات الرياضية في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

02:49 م 19/05/2026 تعديل في 03:04 م
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرار جديد يتعلق بتغطية القنوات الرياضية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قرار المجلس الأعلى للإعلام

وقرر المجلس السماح لجميع الوسائل الإعلامية والقنوات الرياضية باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة يوميًا، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 يوليو 2026، وذلك تزامنًا مع الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

كما شمل القرار السماح بعودة فقرة التحليل التحكيمي خلال فترة البطولة، في إطار التغطية الموسعة لمباريات كأس العالم، بما يتيح للمشاهدين متابعة وتحليل الحالات التحكيمية بشكل تفصيلي.

كأس العالم 2026

ويُطبق القرار الجديد كاستثناء من قرار المجلس رقم 28 لسنة 2024، بما يتناسب مع الزخم الإعلامي الكبير المصاحب لمباريات المونديال، الذي تنطلق منافساته يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2026.

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
