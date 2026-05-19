لأول مرة.. "السياحة" تمد فترة تحسين الحج الاقتصادي حتى 4 ذو الحجة

كتب : محمد أبو بكر

02:51 م 19/05/2026

الحج

قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج الحالي يشهد تقديم أطول فترة تحسين لحجاج البرنامج الاقتصادي، تبدأ من 25 ذو القعدة وحتى 4 ذو الحجة، موضحًا أن البرنامج يتضمن تقديم وجبتي الإفطار والعشاء للحجاج خلال فترة الإقامة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، على هامش استعدادات الحج السياحي 2026 من داخل مكة المكرمة، أن موسم الحج هذا العام يشهد تنظيمًا جيدًا مع عدم وجود زيارات، وهو ما ساهم في انتظام الأعداد وتخفيف الضغط على الحجاج، مشيرًا إلى أن تجهيزات مشعري منى وعرفات تمت مبكرًا هذا العام لتوفير أفضل الخدمات.

وأوضح أن تطبيق نظام “الحج بلا حقيبة” واجه بعض التحديات في بداية الموسم، حيث ظهرت بعض الحقائب دون بيانات تعريفية، إلى جانب وصول بعض الحقائب بشكل خاطئ أو متأخر، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع البعثة وشركات السياحة لحل أي مشكلات تواجه الحجاج.

وأشار إلى وجود بعثة صحية تعمل على تسهيل الخدمات الطبية للحجاج، مع متابعة مستمرة للقادمين عبر مطاري جدة والمدينة والمناطق المتفرقة داخل المملكة العربية السعودية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات أو استفسارات.

