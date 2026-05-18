حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم الإثنين، في الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وأحرز هدفين حرس الحدود اللاعب محمد أدهم في الدقيقة الـ5+45 من عمر الشوط الأول من المباراة ثم جاء الهدف الثاني اللاعب مؤمن عوض في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.



ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

