الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

الجونة يتعادل إيجابيًا مع حرس الحدود في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

كتب : محمد الميموني

08:07 م 29/04/2026 تعديل في 08:14 م

الجونة وحرس الحدود1

واجه فريق الجونة نظيره فريق حرس الحدود اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

أهداف مباراة الجونة وحرس الحدود

وأحرز الهدف الأول لفريق الجونة اللاعب عبدالله السعيد في الدقيقة ال42 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لفريق حرس الحدود بقدم اللاعب محمد حمدي زكي في الدقيقة ال6+90.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين فريق الجونة نظيره فريق حرس الحدود اليوم الأربعاء، بنتيجة 1ـ 1.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الجونة المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

الدوري المصري الجونة حرس الحدود

