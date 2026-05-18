"القومي للمرأة" يطلق حملة طرق الأبواب للتوعية بأضرار المخدرات

كتب : نور العمروسي

08:27 م 18/05/2026

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب تحت عنوان "التوعية بالآثار السلبية وأضرار المخدرات على الأسرة والمجتمع"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتُنفذ الحملة في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، بهدف رفع وعي الأسر المصرية بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع، والتعريف بسبل الوقاية وآليات الحصول على الدعم والعلاج.

وتأتي الحملة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لدعم قضايا الأسرة المصرية، وتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان والتعاطي، من خلال الوصول المباشر إلى الأسر داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للتوعية.

ومن المقرر أن تشارك في تنفيذ الحملة رائدات المجلس وأعضاء الفروع بالمحافظات المستهدفة، إلى جانب عدد من الواعظات والراهبات المشاركات في مبادرات المجلس، حيث تتضمن الحملة تقديم رسائل توعوية مبسطة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها المختلفة.

