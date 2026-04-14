تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مواجهة خاصة تجمع بين الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا جماهيريًا مميزًا كونه "ديربي القناة".

موعد مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تُقام المباراة، بين الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة مساءً على استاد الإسماعيلية، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، وسط ترقب كبير لمجريات اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل فريق كهرباء الإسماعيلية المباراة وهو في المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة من 23 مباراة، بعدما سجل 24 هدفًا واستقبل 39، ما يجعله مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الخطر.

على الجانب الآخر، يعاني الإسماعيلي من وضع أكثر صعوبة، إذ يحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 13 نقطة من 23 مباراة، بعد تسجيل 11 هدفًا واستقبال 29، ويأمل في استغلال دفعة الديربي لتصحيح المسار.

حكام مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية والإسماعيلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه أحمد حسام طه وخالد حسام طه مساعدين، وهشام القاضي حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، وأحمد زيدان مساعد حكم فيديو.