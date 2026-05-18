حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره فاركو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.



وسجل فريق طلائع الجيش هدف التقدم في مرمى فاركو بقدم اللاعب إسلام محارب في الدقيقة الـ 43 من عمر الشوط الأول من المباراة.



وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش على نظيره فاركو في الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط بالدوري.



ترتيب الفريقين في الدوري



ويحتل طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة .



