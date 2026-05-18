إعلان

هربًا من حرارة الجو.. غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل في أسوان

كتب : إيهاب عمران

08:26 م 18/05/2026

إنتشال جثة غريق بنهر النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه غرقًا أثناء نزوله للاستحمام في مياه نهر النيل، بجوار معدية غرب أسوان، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء استحمامه بنهر النيل في منطقة مجاورة لمعدية غرب أسوان.

انتشال الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان، حيث تبين أن الغريق شاب سوداني الجنسية مجهول الهوية، ويبلغ من العمر نحو 33 عامًا.

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تأثير موجة الحر

ويأتي الحادث تزامنًا مع موجة طقس شديدة الحرارة تشهدها محافظة أسوان، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية، ما يدفع بعض المواطنين للنزول إلى مياه النيل هربًا من ارتفاع الحرارة، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب بنهر النيل مجهول الهوية حرارة الجو الإنقاذ النهري اسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حزب الوفد بشأن إحالة "أبو شقة و"يمامة" للتحقيق
أخبار مصر

أول تعليق من حزب الوفد بشأن إحالة "أبو شقة و"يمامة" للتحقيق
دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو
أخبار المحافظات

دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو
الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
أخبار مصر

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
شئون عربية و دولية

بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟
رياضة محلية

"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)