لقى شاب مجهول الهوية مصرعه غرقًا أثناء نزوله للاستحمام في مياه نهر النيل، بجوار معدية غرب أسوان، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء استحمامه بنهر النيل في منطقة مجاورة لمعدية غرب أسوان.

انتشال الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان، حيث تبين أن الغريق شاب سوداني الجنسية مجهول الهوية، ويبلغ من العمر نحو 33 عامًا.

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تأثير موجة الحر

ويأتي الحادث تزامنًا مع موجة طقس شديدة الحرارة تشهدها محافظة أسوان، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية، ما يدفع بعض المواطنين للنزول إلى مياه النيل هربًا من ارتفاع الحرارة، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم.