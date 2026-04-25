أجرى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تصويتا بين الحكام على الحالة التي شهدتها مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش.

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش

شهدت مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، عندما احتسب حمادة القلاوي ركلة جزاء لطلائع الجيش، لوجود لمسة يد على لاعب كهرباء الإسماعيلية، عقب الاستدعاء من محمود عاشور حكم تقنية الفيديو.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على طلائع الجيش، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في مجموعة تفادي الهبوط من الدوري الممتاز.

أوسكار يناقش ركلة الجزاء المثيرة للجدل

قال مصدر مصراوي: "أوسكار رويز أرسل على جروب حكام الدوري، تصويتا على على ركلة جزاء طلائع الجيش التي اُحتسبت على كهرباء الإسماعيلية والتي تشبه حالة الأهلي أمام سيراميكا، 94 حكما صوتوا أنها أنها ليست ركلة جزاء، حكم واحد فقط قال إنها ضربة جزاء، وهو الحكم المساعد كريم السعيد".

اقرأ أيضًا:

