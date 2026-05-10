مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"بعد التتويج بالكأس".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة عقب الفوز على زد

كتب : يوسف محمد

11:10 م 10/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (9)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (10)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (13)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (11)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (1)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (2)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (12)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (4)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (5)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (7)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضمن فريق بيراميدز التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره زد، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري.

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على حساب زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "القاهرة الدولي".

ألقاب بيراميدز في بطولة كأس مصر

وبتتويج بيراميدز بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، يكون الفريق السماوي رفع عدد ألقابه في البطولة إلى لقبين، حيث توج باللقب في نسخة البطولة عام 2023-2024.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق بيراميدز، لملاقاة نظيره سموحة يوم 20 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الختامية بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 51 نقطة جمعهم الفريق بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في نهائي لدوري كرة السلة

استعدادًا للموسم الجديد.. مصراوي يكشف قرار الأهلي بخصوص 3 لاعبين معارين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي بيراميدز الدوري المصري كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
علاقات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
أخبار مصر

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
أخبار مصر

بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو