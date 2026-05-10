أول تعليق من سيراميكا كليوباترا بعد التأهل إلى الكونفدرالية رسميًا

ضمن فريق بيراميدز التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره زد، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري.

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على حساب زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "القاهرة الدولي".

ألقاب بيراميدز في بطولة كأس مصر

وبتتويج بيراميدز بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، يكون الفريق السماوي رفع عدد ألقابه في البطولة إلى لقبين، حيث توج باللقب في نسخة البطولة عام 2023-2024.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق بيراميدز، لملاقاة نظيره سموحة يوم 20 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الختامية بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 51 نقطة جمعهم الفريق بالمسابقة حتى الآن.

