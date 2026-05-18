شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراض عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن مشكلة المعاشات، على عدم حضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماع اللجنة، وحضور نائب رئيس الهيئة فقط.

وتنعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد البرلسى، محمد عامر، أحمد السنجيدى، أحمد فرغلى، حسين غيتة، على عبدالقادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفى شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، إيهاب منصور، بشأن التضرر من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتنفيذ برنامج لتطوير الهيئة، واستحداث برنامج جديد يسمى (CRM) وإلغاء البرنامج القديم المسمى (SAIO)، الأمر الذى أدى إلى تعطل الخدمات التأمينية وصرف معاشات المواطنين فى بعض المحافظات.

رفض عرض طلبات الإحاطة

وقال النائب محمد هلال: "عندي في أسوان ناس مش لاقية تاكل.. عاوزين حل جذري، هنعمل إيه باللائحة؟".

ورد النائب ضياء الدين داوود قائلا: "حق الناس سيأتي باللائحة والدستور، فاللائحة هى التي تحكمنا داخل البرلمان، ولن نعرض طلبات الإحاطة إلا في حضور رئيس الهيئة".

كما أكد النائب أحمد فرغلي تمسك النواب بهذا المطلب، قائلا: "متمسكون بهذا الأمر، ولن نناقش طلبات الإحاطة بدون حضور رئيس الهيئة".

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور إن هناك مأساة واقعة خلال الفترة الماضية بسبب السيستم، مشيرًا إلى أن المواطنين مقبلون على صرف المعاشات، قائلا: "إحنا داخلين على العيد والناس عاوزة تصرف".