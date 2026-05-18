إعلان

نواب يرفضون مناقشة أزمة المعاشات دون حضور رئيس هيئة التأمينات

كتب : نشأت حمدي

07:19 م 18/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراض عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن مشكلة المعاشات، على عدم حضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماع اللجنة، وحضور نائب رئيس الهيئة فقط.

وتنعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد البرلسى، محمد عامر، أحمد السنجيدى، أحمد فرغلى، حسين غيتة، على عبدالقادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفى شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، إيهاب منصور، بشأن التضرر من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتنفيذ برنامج لتطوير الهيئة، واستحداث برنامج جديد يسمى (CRM) وإلغاء البرنامج القديم المسمى (SAIO)، الأمر الذى أدى إلى تعطل الخدمات التأمينية وصرف معاشات المواطنين فى بعض المحافظات.

رفض عرض طلبات الإحاطة

وقال النائب محمد هلال: "عندي في أسوان ناس مش لاقية تاكل.. عاوزين حل جذري، هنعمل إيه باللائحة؟".

ورد النائب ضياء الدين داوود قائلا: "حق الناس سيأتي باللائحة والدستور، فاللائحة هى التي تحكمنا داخل البرلمان، ولن نعرض طلبات الإحاطة إلا في حضور رئيس الهيئة".

كما أكد النائب أحمد فرغلي تمسك النواب بهذا المطلب، قائلا: "متمسكون بهذا الأمر، ولن نناقش طلبات الإحاطة بدون حضور رئيس الهيئة".

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور إن هناك مأساة واقعة خلال الفترة الماضية بسبب السيستم، مشيرًا إلى أن المواطنين مقبلون على صرف المعاشات، قائلا: "إحنا داخلين على العيد والناس عاوزة تصرف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة القوى العاملة مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
وزير الأوقاف السابق يطالب بحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق يطالب بحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
شئون عربية و دولية

"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
زووم

ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
فيديوهات رقص بملابس خادشة توقع بلوجر في قبضة مباحث الآداب
حوادث وقضايا

فيديوهات رقص بملابس خادشة توقع بلوجر في قبضة مباحث الآداب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟