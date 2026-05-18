الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

حرس الحدود

كاف ينعش خزينة الأهلي بـ400 ألف دولار

كتب : رمضان حسن

02:17 م 18/05/2026
    وصول فريق الأهلي إلى ستاد الكلية الحربية
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" عبارة عن مستحقات مالية متأخرة كعوائد عن مشاركته في بطولة دوري الأبطال الأفريقي التي ودع الفريق الأحمر منافساتها أمام الترجي من الدور ربع النهائي.

الأهلي كان يستحق الحصول علي نصف مليون دولار، لكن الكاف قام بخصم 100 ألف دولار بسبب العقوبات التي وقعها ضد الفريق الأحمر بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي.

تطورات حالة توروب وموقفه من قيادة التدريبات

في سياق آخر، كشف مصدر في النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية للدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال المصدر، إن توروب لازال موجودًا حتى الآن داخل إحدى المستشفيات ومصيره من قيادة مران الفريق عصر اليوم غامضًا ، مشيرًا إلي أن عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري يترأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة قاموا بزيارة المدرب داخل المستشفى للاطمئنان عليه ومساندته في هذه الوعكة الصحية الطارئة.

الاهلي الدوري المصري الكاف

بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
