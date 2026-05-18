انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" عبارة عن مستحقات مالية متأخرة كعوائد عن مشاركته في بطولة دوري الأبطال الأفريقي التي ودع الفريق الأحمر منافساتها أمام الترجي من الدور ربع النهائي.

الأهلي كان يستحق الحصول علي نصف مليون دولار، لكن الكاف قام بخصم 100 ألف دولار بسبب العقوبات التي وقعها ضد الفريق الأحمر بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي.

تطورات حالة توروب وموقفه من قيادة التدريبات

في سياق آخر، كشف مصدر في النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية للدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال المصدر، إن توروب لازال موجودًا حتى الآن داخل إحدى المستشفيات ومصيره من قيادة مران الفريق عصر اليوم غامضًا ، مشيرًا إلي أن عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري يترأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة قاموا بزيارة المدرب داخل المستشفى للاطمئنان عليه ومساندته في هذه الوعكة الصحية الطارئة.

