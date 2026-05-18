الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

فاركو

مفاجأة منتخب مصر لمهاجم الأهلي قبل مونديال 2026.. مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

11:23 ص 18/05/2026 تعديل في 11:26 ص
    حسام وإبراهيم حسن
    حسام حسن
    التوأم إبراهيم وحسام حسن
    حسام حسن
    حسام حسن ومنتخب مصر
    حسام حسن
    حسام حسن
    حسام حسن وزوجته (3) (1)

يسود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لاستبعاد حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي المُعار لنادي برشلونة الإسباني، من القائمة النهائية التي سيتم إرسالها إلي الاتحاد الدولي"فيفا" مع نهاية مايو الجاري والتي تخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر لـ" مصراوي"، أن المدير الفني حسام حسن يري أن حمزة عبد الكريم لاعب جيد وسيكون له مستقبل واعد في هجوم الفراعنة خلال السنوات القليلة القادمة، لكن مسألة ضمه للقائمة النهائية علي حساب لاعبين آخرين يملكون خبرات أكبر منه سيكون صعبًا للغاية.

أضاف : الجهاز الفني يتابع حمزة عبد الكريم وسبق وأن قام بوضعه في القائمة المبدئية التي خاضت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لكن وقتها تم استبعاده من القائمة النهائية لنقص خبراته فيما يتعلق باللعب الدولي الذي يحتاج لاعبون يتحملون الضغوط ويملكون خبرات كبيرة.

1.5 يورو قيمة شراء برشلونة لحمزة عبد الكريم نهائيًا

ويتواجد حمزة عبد الكريم في صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي وهناك بند في العقد يسمح بشراؤه نهائيًا مقابل حصول الأهلي علي مليون ونصف المليون يورو مع وجود بعض الإضافات المالية الأخري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، ويبدأ مشواره في المونديال الذي يقام في أمريكا والمكسيك وكندا بملاقاة المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو ثم يلاقي نيوزلندا يوم 22 من نفس الشهر وأخيرا يواجه إيران يوم 27 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
