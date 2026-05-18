مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

جميع المباريات

إعلان

قبل مباراة الحسم.. نقل مدرب الأهلي إلى المستشفى

كتب : رمضان حسن

12:15 م 18/05/2026 تعديل في 12:28 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي (4)
  • عرض 6 صورة
    الدنماركي ياس توروب
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (5)
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: ييس توروب خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي وحالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليًا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

ويستعد الأهلي لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويستعد النادي الأهلي لإنهاء علاقته مع المدرب الدنماركي عقب مباراة المصري، إذ سيحصل علي خمسة أشهر كراتب مقابل فسخ التعاقد بالتراضي دون الانتظار لنهاية يونيو المقبل.

اقرأ أيضا :

مفاجأة منتخب مصر لمهاجم الأهلي قبل مونديال 2026.. مصراوي يكشف التفاصيل

هل يتعاقد الأهلي مع دونجا بعد هبوط النجمة ؟.. مصدر يوضح الحقيقة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي توروب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
شئون عربية و دولية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
مصراوى TV

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
اقتصاد

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور