أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين الجانبين لتنظيم الفعاليات القارية الكبرى.

موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية.

ويأتي تنظيم الحدث تحت إشراف مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة، وسط ترقب من المنتخبات الأفريقية المشاركة للتعرف على مسارها في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية المرتقبة عام 2027.

مشاركة 48 منتخبا في البطولة

ويشارك في أمم أفريقيا 2027 ، 48 منتخبًا وستقام الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 21 سبتمبر المقبل وحتى 26 أكتوبر من نفس العام، فيما تجري فعاليات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 9-17 نوفمبر 2026 ، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة والسادسة في الفترة من 22-30 مارس 2027.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 فرق ليتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة.