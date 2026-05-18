الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
17:00

فاركو

"سلفة من كاف".. مصدر يفجر مفاجأة بشأن مكافأة الزمالك من الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:35 م 18/05/2026 تعديل في 03:17 م
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (6)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (5)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (4)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (3)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (11)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (19)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (14)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (21)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (20)
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (8)

فجّر مصدر داخل الزمالك مفاجأة بشأن المستحقات المالية الخاصة بمشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا حصول النادي على سُلفة مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل نهاية مشواره في البطولة.

الزمالك يخسر كأس الكونفدرالية

وكان الزمالك قد خسر لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في مجموع اللقاءين.

وأوضح المصدر أن “كاف” منح الزمالك سُلفة مالية تقترب من نصف مليون دولار، بضمان مشاركة الفريق في البطولة القارية، على أن يتم تسوية باقي المستحقات عقب انتهاء المنافسات بشكل رسمي.

الزمالك يحصل على مليون دولار بعد الخسارة

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على مليون دولار قيمة جائزة الوصيف، وفقًا للائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، بعدما سبق لـ“كاف” تعديل قيمة المكافآت المالية الخاصة بالبطولة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يقوم بصرف القيمة الكاملة للجوائز المالية إلا بعد نهاية مشاركة الأندية، وذلك لضمان خصم أي غرامات أو عقوبات مالية قد تُفرض على الفرق المشاركة خلال مشوار البطولة.

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
