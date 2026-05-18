فرحوهم في الملعب.. جون إدوارد يمنع الدعوات عن لاعبي الزمالك قبل مباراة

فجّر مصدر داخل الزمالك مفاجأة بشأن المستحقات المالية الخاصة بمشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا حصول النادي على سُلفة مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل نهاية مشواره في البطولة.

الزمالك يخسر كأس الكونفدرالية

وكان الزمالك قد خسر لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في مجموع اللقاءين.

وأوضح المصدر أن “كاف” منح الزمالك سُلفة مالية تقترب من نصف مليون دولار، بضمان مشاركة الفريق في البطولة القارية، على أن يتم تسوية باقي المستحقات عقب انتهاء المنافسات بشكل رسمي.

الزمالك يحصل على مليون دولار بعد الخسارة

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على مليون دولار قيمة جائزة الوصيف، وفقًا للائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، بعدما سبق لـ“كاف” تعديل قيمة المكافآت المالية الخاصة بالبطولة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يقوم بصرف القيمة الكاملة للجوائز المالية إلا بعد نهاية مشاركة الأندية، وذلك لضمان خصم أي غرامات أو عقوبات مالية قد تُفرض على الفرق المشاركة خلال مشوار البطولة.

اقرأ أيضا:

يربك الحسابات.. أولى غيابات الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا

الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا