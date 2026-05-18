الدوري المصري

المقاولون العرب

20:00

وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية

17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

أرسنال

22:00

بيرنلي

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد

كتب : رمضان حسن

01:39 م 18/05/2026
    وصول فريق الأهلي إلى ستاد الكلية الحربية
    وصول فريق الأهلي إلى ستاد الكلية الحربية
    وصول فريق الأهلي إلى ستاد الكلية الحربية
    وصول فريق الأهلي إلى ستاد الكلية الحربية
    فريق الأهلي
    فريق الأهلي

بدأ النادي الأهلي، من الآن الترتيب للمعسكر الخارجي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم والذي يقام في شهر يوليو المقبل استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من دولة أوروبية لاستضافة هذا المعسكر مثل هولندا وأسبانيا ، فيما يري البعض داخل النادي أن دولة تونس تعتبر خيار مثالي لاسيما وأن الفريق أقامه معسكرًا ناجحًا فيها خلال الصيف الماضي حظى بإشادة اللاعبون والجهاز الفني والإدارة.

ويمر فريق الأهلي هذا الموسم بمرحلة من إنعدام الوزن، بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا كما بات قريبًا من خسارة بطولة الدوري هذا الموسم، بخلاف الخروج من كأس مصر أمام فريق المصرية للاتصالات.

ويستعد الأهلي حاليًا لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
