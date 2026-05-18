سيراميكا يفقد جهود 3 لاعبين أمام الزمالك في ختام الدوري

كتب : رمضان حسن

02:31 م 18/05/2026 تعديل في 02:38 م

لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (7) (1)

يغيب ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله عن مباراة الزمالك التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويعاني عمر كمال من الإصابة في العضلة الأمامية وينفذ في الوقت الحالي برنامج علاجي وتأهيلي، فيما يعاني عبد الله من إصابة عضلية تسببت في ابتعاده عن المباريات والتدريبات في الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق، قال مصدر في سيراميكا، إن الإيفواري فريدي كوبلان مهاجم الفريق قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل من الإصابة التي لحقت به منذ فترة وأن لحاقه بمباراة الزمالك صعب وفي الغالب سيكون خارج حسابات سيراميكا تمامًا.

ويعكف المدير الفني لسيراميكا علي ماهر علي مشاهدة مباراتي الزمالك الأخيرتين في نهائي الكونفيدرالية ضد اتحاد العاصمة الجزائري لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض ووضع الخطة المناسبة لمواجهته.

