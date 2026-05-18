إعلان

إعلان العرض الفائز لإدارة مطار الغردقة يوليو المقبل

كتب : منال المصري

03:09 م 18/05/2026

مطار الغردقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر عن تقدم الأعمال في ملف طرح المطارات المصرية، وتحديداً مشروع تطوير وإدارة مطار الغردقة.

وأكد خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن العمل يجري حالياً على قدم وساق بالتنسيق الكامل مع الحكومة لإعلان مستجدات هامة وتفاصيل الطرح بنهاية شهر يوليو المقبل.

وأوضح سعد أن الإجراءات الحالية تركز على إنهاء مراجعة "العروض الأولية والتأهيلية" (RFQ) التي تلقتها الجهات المعنية.

وعقب الانتهاء من التقييم الحالي، من المقرر أن تعلن الحكومة رسمياً عن الانتقال إلى مرحلة "العروض التفصيلية" (RFP).

وستشهد هذه المرحلة تصفية المتقدمين واختيار القائمة المختصرة التي تضم العروض الأكثر ملاءمة للمتطلبات والمعايير الفنية والمالية المشترطة، تمهيداً للإعلان عن الخطوات التنفيذية القادمة للمشروع، وفقا لما قاله سعد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار الغردقة مؤسسة التمويل الدولية برنامج الطروحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
أخبار مصر

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور