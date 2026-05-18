إعلان العرض الفائز لإدارة مطار الغردقة يوليو المقبل

كشفت سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر عن تقدم الأعمال في ملف طرح المطارات المصرية، وتحديداً مشروع تطوير وإدارة مطار الغردقة.

وأكد خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن العمل يجري حالياً على قدم وساق بالتنسيق الكامل مع الحكومة لإعلان مستجدات هامة وتفاصيل الطرح بنهاية شهر يوليو المقبل.

وأوضح سعد أن الإجراءات الحالية تركز على إنهاء مراجعة "العروض الأولية والتأهيلية" (RFQ) التي تلقتها الجهات المعنية.

وعقب الانتهاء من التقييم الحالي، من المقرر أن تعلن الحكومة رسمياً عن الانتقال إلى مرحلة "العروض التفصيلية" (RFP).

وستشهد هذه المرحلة تصفية المتقدمين واختيار القائمة المختصرة التي تضم العروض الأكثر ملاءمة للمتطلبات والمعايير الفنية والمالية المشترطة، تمهيداً للإعلان عن الخطوات التنفيذية القادمة للمشروع، وفقا لما قاله سعد.