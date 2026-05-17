أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مواجهة موجات الطقس الحار تتطلب الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، وذلك لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأوضح في منشور توعوي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التوعية الصحية المرتبطة بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشددًا على أهمية اتباع "10 نصائح ذهبية" للوقاية من المضاعفات الصحية الناتجة عن الحرارة المرتفعة.

وتشمل التوصيات:

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر المستطاع وعدم تعرض أصحاب الأمراض المزمنة للحرارة المرتفعة أو الخروج من المنزل.

* ارتداء ملابس قطنية فضفاضة غير داكنة، ويفضل ارتداء قبعة أو استخدام مظلة.

* اشرب كميات كافية من الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

* تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تساهم في فقدان السوائل. 5 قلل من النشاط البدني أو الجهد الزائد في الأجواء الحارة.

* الامتناع عن تناول اللحوم والدهون والمقليات، والتي تعد من المصادر الغنية بالطاقة وتساعد على إفراز الكثير من العرق ورفع حرارة الجسم.

* الإقلال من تناول السكريات، لأنها تزيد من الطاقة بالجسم وترفع من معدلات الحرارة به وإفراز الكثير من العرق مما يؤدى إلى الجفاف .

* التوجه مباشرة إلى العيادات والوحدات الصحية حال التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري؛ تجنبا لحدوث مضاعفات طبية.

* إجراء الإسعافات الأولية للمصاب، بأن يتم نقله إلى مكان بعيد عن الشمس، والبدء في عمل كمادات المياه الباردة، ومحاولة خفض درجات حرارة الجسم بوضع الثلج على مناطق متفرقة منه.

* الراحة التامة للمصاب بالإجهاد الحراري؛ وذلك كي يتمكن من استعادة نشاطه وموازنة كمية السوائل والأملاح المفقودة داخل جسده.

موجة حارة تضرب مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (28) إلى (29) والقاهرة الكبرى من (37) إلى (38) وجنوب البلاد (43) إلى (45).

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

