الكهرباء: العدادات الجديدة ستكون "مسبقة الدفع"

كتب : نشأت حمدي

02:24 م 17/05/2026

العدادات الكودية

أكد أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منظومة العدادات مسبقة الدفع تمثل إحدى أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في إدارة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو تركيب هذا النوع من العدادات لكل المشتركين الجدد.

وأوضح "مهينة"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، أن العدادات القديمة يتم استبدالها عند انتهاء عمرها الافتراضي الذي يصل إلى نحو 20 عاما وذلك بعداد مسبق الدفع، مؤكدا أنه في حال انتهاء العمر التشغيلي أو حدوث أعطال يتم استبدالها بعدادات مسبقة الدفع وفقا للسياسات المعتمدة.

وأضاف مهينة، أن هناك حالات سابقة لظهور عيوب تصنيع في بعض العدادات مسبقة الدفع خلال العامين الأولين من التشغيل، حيث تم استبدالها على نفقة الشركات المصنعة، لافتا إلى أنه في حال حدوث أعطال قبل انتهاء العمر الافتراضي، يتم احتساب الاستهلاك لصالح المواطن وفقا للضوابط المنظمة، ليعلق النواب بأن ذلك لا يحدث.

وتابع: وفيما يتعلق بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، أوضح مهينة أن الأعمدة التي يتم رفعها من الخدمة غالبا ما تكون صالحة لأعمال الإحلال والتجديد، ولا يتم التخلص منها، بل تُنقل إلى الورش لإعادة تأهيلها وصيانتها وإعادة استخدامها إذا كانت حالتها تسمح بذلك.

وشدد مهينة، على أهمية أن تتم أعمال الصيانة من خلال كوادر فنية مدربة ومؤهلة، لضمان الحفاظ على كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

