إعلان

بحضور واسع من نجوم الفن.. مجلس الشيوخ يناقش "حق الأداء العلني"

كتب : نشأت حمدي

02:09 م 17/05/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافد عدد من الفنانين إلى مقر مجلس الشيوخ ، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن «حق الأداء العلني».

ويأتي ذلك في إطار مناقشات تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين، ودعم آليات تنظيم الاستفادة من الأعمال الفنية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من نجوم الفن المصري، من بينهم غادة عادل، عمرو سعد، ميرفت أمين، محمود حميدة، المخرج خالد جلال، بيومي فؤاد، إلهام شاهين، باسم سمرة، خالد ذكي، عمر يوسف، والفنان شيكو، للمشاركة في مناقشة المقترح.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة التشريعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف صناعة المحتوى الفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ ياسر جلال حقوق الفنانين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
رياضة محلية

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
6 حقائق مذهلة عن كرتون "الأسد الملك" لم تسمع عنها من قبل
علاقات

6 حقائق مذهلة عن كرتون "الأسد الملك" لم تسمع عنها من قبل
لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

الساعة بـ12 مليون جنيه.. كيف أرهق كامويش خزينة الأهلي قبل الرحيل
رياضة محلية

الساعة بـ12 مليون جنيه.. كيف أرهق كامويش خزينة الأهلي قبل الرحيل
"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"
زووم

"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة