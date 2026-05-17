توافد عدد من الفنانين إلى مقر مجلس الشيوخ ، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن «حق الأداء العلني».

ويأتي ذلك في إطار مناقشات تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين، ودعم آليات تنظيم الاستفادة من الأعمال الفنية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من نجوم الفن المصري، من بينهم غادة عادل، عمرو سعد، ميرفت أمين، محمود حميدة، المخرج خالد جلال، بيومي فؤاد، إلهام شاهين، باسم سمرة، خالد ذكي، عمر يوسف، والفنان شيكو، للمشاركة في مناقشة المقترح.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة التشريعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف صناعة المحتوى الفني.