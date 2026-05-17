نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه على "إكس"، مقطع فيديو للسفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة.

وخلال الفيديو، أشادت السفيرة ميرفت التلاوي، بوطنية الرئيس الراحل والذي رفض ترك مصر والسفر للعيش في إحدى دول الخليج.

وعلق علاء مبارك على الفيديو، قائلًا: "بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ.. وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام".

وأضاف نجل الرئيس الراحل: "غفر الله لك يا مبارك وطيب ثراكً، فلا صوتك غاب ولا وجهك يُنسي ولا ذكراك عن القلب تُمحى باقيةٌ فينا ولله البقاء.