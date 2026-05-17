إعلان

"بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ".. علاء مبارك ينشر فيديو يتحدث عن والده

كتب : محمد نصار

02:45 م 17/05/2026

علاء مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه على "إكس"، مقطع فيديو للسفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة.

وخلال الفيديو، أشادت السفيرة ميرفت التلاوي، بوطنية الرئيس الراحل والذي رفض ترك مصر والسفر للعيش في إحدى دول الخليج.

وعلق علاء مبارك على الفيديو، قائلًا: "بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ.. وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام".

وأضاف نجل الرئيس الراحل: "غفر الله لك يا مبارك وطيب ثراكً، فلا صوتك غاب ولا وجهك يُنسي ولا ذكراك عن القلب تُمحى باقيةٌ فينا ولله البقاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء مبارك ميرفت التلاوي ميرفت تلاوي محمد حسني مبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
اقتصاد

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
أخبار

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
زووم

ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
رياضة عربية وعالمية

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
الموضة

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة