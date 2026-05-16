مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف أسباب رحيل الهولندي أرت لانجلير عن قطاع الناشئين بالأهلي

كتب : رمضان حسن

02:00 ص 16/05/2026 تعديل في 09:47 ص

شعار النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، الأسباب التي دفعت إدارة النادي إلى توجيه الشكر للهولندي أرت لانجلير المدير الفني لقطاع الناشئين.

أسباب رحيل لانجر عن قطاع الناشئين بالأهلي

وقال مصدر لمصراوي: "لانجلير ينتهي عقده مع النادي بنهاية شهر مايو الجاري، وكان هناك بندا في هذا العقد ينص على إمكانية تمديده موسما آخر في حالة موافقة الطرفين".

أضاف: "ما حدث أن لانجلير طلب في الموسم القادم أن يسافر أسبوعا من كل شهر إلى هولندا، حيث يرتبط بأعمال خاصة بجانب عمله في الاتحاد الهولندي لكرة القدم".

وتابع: "طلب المدرب بالسفر أسبوعا كل شهر إلى هولندا خلال الموسم المقبل، قوبل بالرفض من جانب محمود الخطيب رئيس النادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "أخطرنا أرت لانجلير بعدم موافقتنا على ما يريده، أن الأهلي لن يقوم بتمديد تعاقده مع الفريق موسما آخر".

وكان مصدر كشف لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي اتفق مع عمرو أنور على للعودة لقطاع الناشئين للعمل مديرا فنيا للقطاع بعد الجلسة التي جمعته مع سيد عبد الحفيظ. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله

"بحضور العميد".. 10 صور لاحتفال إبراهيم حسن بعقد قران ابنته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري ناشئين الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج ل يلم "صقر وكناريا" قبل عرضه
زووم

"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج ل يلم "صقر وكناريا" قبل عرضه
ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
زووم

حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
أماكن الاختباء ومن يتحكم بها؟.. أدميرال أمريكي متقاعد يكشف أسرار الأجسام
شئون عربية و دولية

أماكن الاختباء ومن يتحكم بها؟.. أدميرال أمريكي متقاعد يكشف أسرار الأجسام
كابوس بدأ في محكمة الأسرة وانتهى بالجنايات.. كيف دمرت "نفقة الصغار" مستقبل
أخبار المحافظات

كابوس بدأ في محكمة الأسرة وانتهى بالجنايات.. كيف دمرت "نفقة الصغار" مستقبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان