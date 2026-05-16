سيطرت حالة من القلق والترقب على جماهير نادي الزمالك داخل محافظة السويس مع انطلاق الشوط الثاني من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الإياب الحاسمة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أجواء من الأمل والقلق بين الجماهير

ومزجت الجماهير بين الأمل في تحقيق الفوز والتوتر مع سير المباراة، خاصة بعد تسجيل عدي الدباغ هدفًا، وسط توقعات باستمرار الضغط الهجومي للفريق في الشوط الثاني.

تفاعل جماهيري في المقاهي

وشهدت المقاهي تجمعات كبيرة من مشجعي الزمالك، حيث تابعوا المباراة وسط تفاعل واضح، وتوقع بعضهم تحقيق الفوز بفارق أهداف، في أجواء حماسية لافتة.

كما تابع عدد من مشجعي النادي الأهلي اللقاء أيضًا في المقاهي، في إطار الاهتمام العام بالمباراة التي تمثل فيها الأندية المصرية أمام نظيرتها الجزائرية.

بث مباشر لتوقعات الجماهير

ونشرت صفحة “مصراوي” بثًا مباشرًا من أحد المقاهي رصد توقعات جماهير الزمالك بشأن نتيجة المباراة، حيث رجح بعضهم فوز الفريق بثلاثة أهداف.