"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية

"بعد مباراة مثيرة".. الأهلي بطلا لكأس السوبر لكرة السلة بالفوز على الاتحاد

نور الشريف أبرزهم.. نجوم بدأوا في الأهلي والزمالك قبل التمثيل

حرص إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على استقبال الطفل زين صاحب الاحتفال الشهير، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبل إمام عاشور الطفل زين هو وأسرته اليوم الجمعة الموافق 15 مايو الجاري، داخل منزله وقام بمنحه قميص المارد الأحمر، الموقع منه.

احتفال الطفل زين على طريقة إمام عاشور

وكان الطف زين خطف الأنظار بشكل كبير، عقب احتفاله على طريقة إمام عاشور بعد تسجيله هدف في إحدى المباريات التي كان يشارك بها الطفل الصغير.

واجتاح احتفال الطفل زين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر الطفل خلال الاحتفال بهدفه بثقة كبيرة على الرغم من صغر سنه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وفي سياق متصل يستعد إمام عاشور لخوض مباراة هامة رفقة النادي الأهلي، يوم 20 مايو الجاري أمام المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي، يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

نور الشريف أبرزهم.. نجوم بدأوا في الأهلي والزمالك قبل التمثيل

"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية لبيير أتشو؟