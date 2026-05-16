مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

جميع المباريات

إعلان

تقارير مغربية.. داري يقترب من الرحيل النهائي عن الأهلي

كتب : رمضان حسن

11:54 ص 16/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري وزوجته (9)
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري وزوجته (13)
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري وزوجته (5)
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (11) (1)
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري وزوجته (24)
  • عرض 8 صورة
    أشرف داري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي من الرحيل بصورة نهائية عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

وكان النادي الأهلي قد أعار داري إلي فريق كالمار السويدي في يناير الماضي ولمدة 6 أشهر بسبب إصاباته المتكررة وتحفظ الجهاز الفني علي مستواه وقدراته.

وكشفت صحيفة LE360 سبورت المغربية، أن نادي كالمار قرر شراء داري من النادي الأهلي وتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 750 ألف دولار لضمه بشكل نهائي من الأهلي خاصة ان اللاعب المغربي لديه رغبة في فك ارتباطه نهائيًا بالقلعة الحمراء.

وأكدت الصحيفة،أن كالمار يرغب في شراء داري بعدما قدَم مستويات متميزة للغاية في الفترة الأخيرة وتم الحصول علي موافقة اللاعب وسيبدأ النادي السويدي في إخطار الأهلي برغبته في تفعيل بند الشراء النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كالمار داري اشرف داري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيه عاجل من وزيرة الإسكان بشأن ملفات التصالح بالمدن الجديدة
أخبار العقارات

توجيه عاجل من وزيرة الإسكان بشأن ملفات التصالح بالمدن الجديدة
تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
أخبار مصر

تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة
غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
رياضة محلية

غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية
شئون عربية و دولية

عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية