اقترب المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي من الرحيل بصورة نهائية عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

وكان النادي الأهلي قد أعار داري إلي فريق كالمار السويدي في يناير الماضي ولمدة 6 أشهر بسبب إصاباته المتكررة وتحفظ الجهاز الفني علي مستواه وقدراته.

وكشفت صحيفة LE360 سبورت المغربية، أن نادي كالمار قرر شراء داري من النادي الأهلي وتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 750 ألف دولار لضمه بشكل نهائي من الأهلي خاصة ان اللاعب المغربي لديه رغبة في فك ارتباطه نهائيًا بالقلعة الحمراء.

وأكدت الصحيفة،أن كالمار يرغب في شراء داري بعدما قدَم مستويات متميزة للغاية في الفترة الأخيرة وتم الحصول علي موافقة اللاعب وسيبدأ النادي السويدي في إخطار الأهلي برغبته في تفعيل بند الشراء النهائي.