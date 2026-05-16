الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

16:30

كولن

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية

كتب : رمضان حسن

10:44 ص 16/05/2026
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك في ودية جينيس
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك لكرة اليد
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك

يخوض فريق الزمالك عند التاسعة مساءً مواجهة حاسمة ومصيرية حين يستضيف نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب 5 جويليه انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف من ركلة جزاء، ويسعي الزمالك في مباراة الليلة إلي الفوز بفارق هدفين علي الأقل من أجل التتويج باللقب الثالث في تاريخه.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتوجد قناة مفتوحة ستقوم بنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفيدرالية الليلة إذ سيتم نقل هذه المواجهة من خلال قناة" تايم سبورتس الأرضية" إذ يتعين علي المشاهد تحويل البث في التلفاز إلي الاستقبال الأرضي وتوصيل إريال البث الأرضي بجهاز التلفاز.

يمكن للمشاهد في الخطوة التالية الضغط علي زر الضبط أو الإعدادات والدخول علي أيقونة القنوات ومن ثم إعداد توليف القناة ثم الضغط علي توليف تلقائي وتحديد البحث الرقمي ثم كتابة تردد القناة UHF 32 وتثبيته.

