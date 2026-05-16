الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

16:30

كولن

غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية

كتب : رمضان حسن

11:43 ص 16/05/2026
    عمر جابر (1)
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (1)
    عمر جابر
    عمر جابر 1
    عمر جابر
    عمر جابر
    عمر جابر

يفقد فريق الزمالك في مباراة الليلة ضد اتحاد العاصمة بنهائي الكونفيدرالية، عددًا من لاعبيه حيث يغيبون لأسباب مختلفة.

ويخوض الزمالك عند التاسعة مساءً مواجهة مصيرية حين يستضيف نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب 5 جويليه انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف من ركلة جزاء لذا يسعي الزمالك في مباراة الليلة إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج باللقب الثالث في تاريخه.

ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويطمح الزمالك للفوز في مباراة اليوم والتتويج بلقب الكونفدرالية، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 3 ألقاب، إذ سبق له التتويج باللقب في مناسبتين عامي 2019 و2024.

غيابات الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة

وتضم قائمة غيابات فريق الزمالك كل من، عمر جابر قائد الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، كما تضم محمود بنتايج للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب.

ويغيب أيضًا عن الفريق الأبيض في لقاء اليوم كل من : محمد صبحي وأحمد حمدي وأحمد حسام وعمرو ناصر وبارون أوشينج وسيف جعفر وذلك لأسباب فنية من جانب المدرب معتمد جمال.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفيدرالية

