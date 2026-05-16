يخوض الزمالك عند التاسعة مساءً مواجهة مصيرية حين يستضيف نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب 5 جويليه انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف من ركلة جزاء لذا يسعي الزمالك في مباراة الليلة إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج باللقب الثالث في تاريخه.

ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويطمح الزمالك للفوز في مباراة اليوم والتتويج بلقب الكونفدرالية، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 3 ألقاب، إذ سبق له التتويج باللقب في مناسبتين عامي 2019 و2024.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح-حسام عبد المجيد-محمود الونش -محمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد ربيع-محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا-ناصر منسي -عدي الدباغ.

