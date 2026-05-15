إعلام عبري: إسرائيل تستعد لاستئناف الهجمات ضد إيران

كتب : وكالات

09:17 م 15/05/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تستعد لاستئناف الهجمات ضد إيران خلال الساعات المقبلة.
وأكدت القناة الـ12 العبرية، أن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدوره في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأمريكي أمس الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب، بعد عودة ترامب من الصين.
الحصار الأمريكي
وبحسب المسؤولين، ترى واشنطن وتل أبيب أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يشكل أداة ضغط قوية قد تدفع طهران إلى الاستسلام دون الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري مباشر.

استئناف مشروع الحرية

وأكدت المصادر أن أحد الخيارات المطروحة أمام ترامب يتمثل في استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

قصف البنية التحتية الإيرانية

وأضافت المصادر أن خيارا آخر قيد الدراسة يشمل إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، في حال اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري مجددا.

