كشف سيباستيان جوركا، المسؤول في البيت الأبيض، عن وجود تعليمات سرية تركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنائبه جي دي فانس داخل المكتب الرئاسي، تتضمن آلية إدارة السلطة والرد العسكري في حال تعرضه للاغتيال خلال ولايته الثانية.

وأوضح جوركا، الذي يقود استراتيجية مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أن هناك رسالة موضوعة داخل درج المكتب الرئاسي موجهة إلى نائب الرئيس، ولا يتم فتحها إلا إذا تعرض الرئيس لأي مكروه.

وأكد جوركا، وجود بروتوكولات واضحة لانتقال السلطة والرد على أي جهة معادية مثل الصين أو غيرها حال "التخلص من ترامب".

خطة ترامب العسكرية في حرب إيران

وفي يناير الماضي، أعلن ترامب في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن"، إصداره تعليمات صارمة للغاية تقضي بتدمير إيران بالكامل إذا نفذت تهديداتها باغتياله، موضحا أنه ترك إخطارا رسميا ينص على تدمير الدولة المعتدية بأكملها إذا حدث له أي شيء.

وتزامن الكشف عن الوصية مع زيارة ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لبحث ملفات التجارة وسباق الذكاء الاصطناعي والتوسع النووي الصيني.

ويرى جوركا أن الرئيس الأمريكي أصبح التهديد الوجودي الأكبر للصين، ما دفع بعض المقربين منه للتعبير عن مخاوفهم الأمنية خلال الزيارة، معتبرين أنه الشخص الوحيد الذي يقف عائقا أمام هيمنة بكين العالمية.

حرب إيران وأمريكا ومحاولات اغتيال ترامب

ورغم التحذيرات، شدد جوركا على أن ترامب في أمان كبير، واصفا إياه بأنه أقوى شخصية منذ أيام الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، وأن الجميع يسعى للحصول على اعترافه والجلوس معه على طاولة المفاوضات.

وعلى مدار الشهور الماضية، نجا ترامب بالفعل من عدة محاولات اغتيال، منها حادثة إطلاق النار من قبل توماس ماثيو كروكس في بنسلفانيا، ومحاولة رايان روث في فلوريدا، بالإضافة إلى محاولة كول ألين الأخيرة في واشنطن خلال أبريل الماضي.

وفي سياق متصل بحرب إيران وأمريكا، كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن مسؤولا إيرانيا خطط سابقا لمحاولة اغتيال سابقة لترامب خلال الأسابيع الأخيرة من حملة 2024، قد قُتل لاحقا خلال عملية "الغضب الملحمي" في مارس الماضي.