إعلان

القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من نشاط الرياح

كتب : محمد نصار

09:35 ص 15/05/2026

الموجه الحارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 15 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس اليوم الجمعة يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة حارة حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقل والد الفنان مصطفى شعبان إلى المستشفى
زووم

نقل والد الفنان مصطفى شعبان إلى المستشفى

أشهر جميلات برج الثور.. 20 صورة لـ نجمات جمعن بين الجاذبية والأناقة
علاقات

أشهر جميلات برج الثور.. 20 صورة لـ نجمات جمعن بين الجاذبية والأناقة
تذكرة المونوريل بنصف الثمن.. 50 تخفيضًا لمدة 3 أشهر في هذه الأيام
أخبار مصر

تذكرة المونوريل بنصف الثمن.. 50 تخفيضًا لمدة 3 أشهر في هذه الأيام
بينها رانيا يوسف وزينة.. أزمات قانونية بين النجوم بسبب النفقة
زووم

بينها رانيا يوسف وزينة.. أزمات قانونية بين النجوم بسبب النفقة
إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للمرحلتين الإعدادية والثانوية
مدارس

إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للمرحلتين الإعدادية والثانوية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟