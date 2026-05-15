أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 15 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس اليوم الجمعة يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



