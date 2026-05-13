أعرب عبد الحميد بسيوني نجم النادي الإسماعيلي والكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد بعد هبوط الدراويش لدوري الدرجة الثانية المصري.

وتأكد هبوط النادي الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية المصري، بعد الهزيمة أمس الثلاثاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ماذا قال عبد الحميد بسيوني بعد هبوط الإسماعيلي؟

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لمصراوي: "من الصعب تخيل الدوري المصري من غير النادي الإسماعيلي، ومن الوارد تعديل اللوائح لتفادي هبوط الدراويش للدرجة الثانية لأن هذا أمر يصعب تقبله".

وأضاف: "أنا عشت في النادي الإسماعيلي أجمل أيام حياتي، خاصة وأنني توجت بلقب الدوري مع الدراويش دون تلقي أي هزيمة، لدي يقين أن اللوائح قد تتغير من أجل عدم هبوط الدراويش للدرجة الثانية".

وتابع: "يجب أن يتواجد مسؤولين داخل النادي الإسماعيلي، يتمكنون من حل جميع الأزمات التي يمر بها النادي في السنوات الماضية، لأن النادي يحتاج إلى حل جذري للخروج من هذه الكبوة، ففي حالة إلغاء الهبوط ولم تجد حلول حقيقة سيستمر النادي في معاناته كما هى الموسم المقبل".

واختتم بسيوني تصريحاته: "لا أفل دمج نادي الإسماعيلي مع أي فريق آخر، لأن النادي يتمتع بهوية خاصة تمييزه، الجميع يعلم أن الدراويش هو القطب الثالث للكرة المصرية، ويجب الحفاظ عليه بأي طريقة".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري الموسم الحالي

ويحتل النادي الإسماعيلي حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 19 نقطة.

