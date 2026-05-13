الدوري المصري

البنك الأهلي

بتروجت

الاتحاد السكندري

طلائع الجيش

مانشستر سيتي

كريستال بالاس

ألافيس

برشلونة

"مرحباً بعودتك"..الأهلي يستعيد تريزيجيه بعد تعافيه من الإصابة

كتب : نهي خورشيد

08:26 م 13/05/2026
عاد محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.


عودة تريزيجيه لمران الأهلي


وشارك تريزيجيه في جميع فقرات المران، عقب انتهائه برنامجه العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.

تريزيجيه 1
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"مرحباً بعودتك".


وكان تريزيجيه تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الزمالك بالقمة الـ132 والتي تمثلت في جرح قطعي أعلى الركبة.


وفي سياق متصل، يواصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، إذ خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والفنية، فيما اختتم الجهاز الفني المران بتقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين.


موعد مباراة الأهلي والمصري المقبلة


ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

تريزيجيه الأهلي المصري البورسعيدي الدوري المصري

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
"سندي راح يا ناس".. دموع والدة شاب المنوفية المقتول في الغربة: "سابلنا
النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
