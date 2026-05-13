عاد محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.



عودة تريزيجيه لمران الأهلي



وشارك تريزيجيه في جميع فقرات المران، عقب انتهائه برنامجه العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"مرحباً بعودتك".



وكان تريزيجيه تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الزمالك بالقمة الـ132 والتي تمثلت في جرح قطعي أعلى الركبة.



وفي سياق متصل، يواصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، إذ خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والفنية، فيما اختتم الجهاز الفني المران بتقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين.



موعد مباراة الأهلي والمصري المقبلة



ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

