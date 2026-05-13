أول تعليق من حرس الحدود لـ مصراوي بعد التعادل مع المقاولون العرب



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية جديدة غداً الخميس الموافق 14 مايو الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الأحمر لموقعة المصري في الدوري الممتاز.



تفاصيل ودية الأهلي غداً



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره دلفي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، إذ يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين والوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل المباراة الختامية في الدوري.



كواليس مران الأهلي اليوم



وكان الأهلي خاض مراناً قوياً مساء اليوم تضمن فقرات بدنية متنوعة، أعقبها تنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني.



في المقابل، واصل مصطفي شوبير تنفيذ برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من شد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية.



ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً:

مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا





نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش



