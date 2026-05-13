الدوري المصري

البنك الأهلي

1 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

الأهلي يستعد للمصري بودية جديدة.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

08:37 م 13/05/2026
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية جديدة غداً الخميس الموافق 14 مايو الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الأحمر لموقعة المصري في الدوري الممتاز.


تفاصيل ودية الأهلي غداً


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره دلفي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، إذ يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين والوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل المباراة الختامية في الدوري.


كواليس مران الأهلي اليوم


وكان الأهلي خاض مراناً قوياً مساء اليوم تضمن فقرات بدنية متنوعة، أعقبها تنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني.


في المقابل، واصل مصطفي شوبير تنفيذ برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من شد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية.


ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن
"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن
"شياكة وأناقة".. أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان كان 2026
"شياكة وأناقة".. أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان كان 2026
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟

