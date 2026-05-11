"يمنحنا طاقة".. بيب جوارديولا يشيد بمستوى عمر مرموش مع السيتي

كتب : يوسف محمد

08:51 م 11/05/2026 تعديل في 08:53 م
  • عرض 7 صورة
أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي، بالمستوى الذي يقدمه عمر مرموش مع الفريق في الفترة الماضية.

وكانت مباراة السيتي الماضية أمام برينتفورد شهدت تألق النجم المصري، الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث في اللقاء.

تصريحات جوارديولا عن مرموش

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع "مانشستر إيفينينج نيوز": "عمر مرموش مهاجم مميز وحقيقي، لكن الأمر صعبا في ظل وجود هالاند واعتمادنا على مهاجم واحد فقط".

وأضاف: "عمر يساهم باستمرار مع الفريق ويسجل أهداف بشكل دائم، فهو لاعب رائع وتحدثنا معا كثيرا، متأكد أن العديد من اللاعبين سيحصلون على الفرصة في المباريات المقبلة بشكل أكبر، خاصة وأنني أرغب في إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق، خلال المرحلة المقبلة".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "الفريق يحتاج إلى طاقة كبيرة وعمر يمنحنا هذه الطاقة بشكل كبير ودائم".

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مان سيتي لملاقاة نظيره كريستال بالاس، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

