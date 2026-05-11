أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه تعليق "ضريبة البنزين الفيدرالية" التي تبلغ

قيمتها 18 سنتا، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المستهلكين الأمريكيين المتضررين من تداعيات حرب إيران الحالية التي تسببت في موجة غلاء عالمية.

تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية لمواجهة تداعيات حرب إيران

أوضح ترامب، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للارتفاع الكبير في أسعار الوقود الذي تزامن مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في إيران، مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل على وقف تحصيل هذه الضريبة لفترة محددة مع التخطيط لإعادتها بشكل تدريجي بمجرد أن تبدأ الأسعار في التراجع والعودة إلى مستويات مستقرة.

ارتفاع قياسي في أسعار الوقود يدفع الإدارة الأمريكية للتدخل

تأتي هذه المبادرة الرئاسية في وقت سجلت فيه أسعار الوقود في الولايات المتحدة مستويات ملحوظة، حيث أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط سعر الجالون وصل إلى نحو 4.52 دولار، مما ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين ويعكس هذا المقترح محاولة جادة من الإدارة الأمريكية لاحتواء آثار أزمة الطاقة وتجنب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق النفط العالمية.

رفض تقديم دعم مالي لشركات الطيران رغم تحديات تكاليف الوقود

على صعيد متصل، استبعد ترامب إمكانية تقديم أي دعم مالي حكومي لشركات الطيران الأمريكية بالرغم من الارتفاع الكبير الذي تشهده تكاليف وقود الطائرات.

وأشار دونالد ترامب إلى أن مقترح الدعم لم يُطرح بشكل فعلي على طاولة النقاش، معتبرا

أن أداء شركات الطيران لا يزال "جيدا نسبيا" من الناحية المالية وقادرا على استيعاب التكاليف الإضافية.

ويرى مراقبون، أن هذا الموقف يعكس رغبة الرئيس ترامب في تركيز الدعم الحكومي المباشر

على قطاع المستهلكين والأفراد بدلا من الشركات الكبرى.

توجه حكومي وتحركات من الولايات لخفض الضرائب على الوقود

في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، انفتاح الإدارة على فكرة تعليق الضريبة الفيدرالية، مما يُشير إلى وجود "توافق" داخل الحكومة الأمريكية للتعامل مع أزمة الأسعار بمرونة عالية.

وبالتزامن مع هذه التحركات الفيدرالية بدأت بعض الولايات ومنها "إنديانا وكنتاكي وجورجيا"

باتخاذ إجراءات أُحادية لخفض الضرائب المحلية على الوقود بهدف توفير حماية إضافية لمواطنيها من تقلبات الأسعار، وهو ما يعكس تنسيقا غير مباشر بين مستويات الحكم المختلفة لمواجهة تحديات الطاقة الراهنة.

تأتي هذه التطورات في ظل انهيار المفاوضات الأخيرة بين إيران وأمريكا، مما يعكس تصعيدا في التوتر بين الجانبين ويعيد المنطقة إلى مربع الخيارات الصعبة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري.