اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري حركة تغييرات وتنقلات جديدة بعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم العمل التنفيذي ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة: حركة تغييرات لرفع كفاءة العمل التنفيذي

شملت الحركة، بحسب مصادر لـ"مصراوي"، تكليف عدد من القيادات المحلية بمواقع جديدة، حيث تم تكليف عبد الخالق عوض عبد الخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، كما تم تكليف محمود مجدي زين العابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

الحركة الجديدة: تغييرات بعدد من رؤساء الأحياء

تضمنت الحركة تكليف معاوية أحمد حسن طلب، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، إلى جانب تكليف باسم حمدي محمود محمود، نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام، للعمل رئيسًا لحي إمبابة.

كما شملت الحركة تكليف نبيل قدري عبد الباقي، رئيس حي المنيرة الغربية، للعمل رئيسًا لحي الوراق، وتكليف أمير عباس علي مجد، نائب رئيس حي بولاق الدكرور، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.

الأنصاري: استمرار تقييم القيادات التنفيذية بالمحافظة

تضمنت القرارات كذلك تكليف طه عبد الصادق فرج، رئيس حي العجوزة، للعمل رئيسًا لحي بولاق الدكرور، فيما تم تكليف محمود أحمد فؤاد طه، رئيس حي بولاق الدكرور، للعمل رئيسًا لحي العجوزة.

كما تم تكليف وليد محمود مجد، رئيس الجهاز التنفيذي لاستهلاك الطرق، للعمل رئيسًا لحي المنيرة الغربية، إلى جانب تكليف سلامة مجد عبد المقصود، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.

وشملت القرارات أيضًا تكليف بشير عبد الباسط فرج، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين.

كما نصت القرارات على إعادة توزيع عدد من القيادات المحلية التي تم إنهاء تكليفها من مواقعها السابقة للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بما يتناسب مع درجاتهم الوظيفية، في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الإداري بالمحافظة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الحركة تأتي ضمن جهود تطوير الأداء التنفيذي وتحقيق الانضباط الميداني، خاصة في ملفات النظافة والإشغالات ومخالفات البناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.