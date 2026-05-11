قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء مسابقة مواليد 2005 بداية من المسابقات المحلية، بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد قرر إلغاء مسابقة مواليد 2005، مع إلزام الأندية بتسجيل عدد من اللاعبين، في قائمة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

تفاصيل إلغاء مسابقة مواليد 2005 من المسابقات المحلية المصرية

وقال مصدر لمصراوي: "أن الاتحاد المصري قرر إلغاء مسابقة مواليد 2005، بداية من الموسم المقبل 2026-2027، في خطوة لإعادة هيكلة مسابقات قطاع الناشئين في الكرة المصرية".

وأضاف: "اتحاد الكرة سيلزم جميع الأندية، بقيد 5 لاعبين من مواليد 2005 في قائمة الفريق الرسمية خلال الموسم المقبل 2026-2027".

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، تسريح عدد كبير من لاعبي هذه الفئة العمري، من جانب كل الفرق المصرية.

